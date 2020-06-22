獨行俠老闆庫班近日在上節目接受訪問時談到入主達拉斯之後最大的遺憾是什麼？庫班毫不由於的說當年眼睜睜看著納許離開球隊。

庫班是在2000年買下獨行俠(小牛)，至今已20年，最大榮耀就是在2011年圓了冠軍夢，還有就是諾威茲基將一生的青春都獻給了這支球隊。

然而，庫班曾多次在私底下透露，來到達拉斯這麼多年來的最大遺憾就是讓納許離開，可見得當年的一個錯誤決定讓他悔恨不已。

時間回溯到2004年，獨行俠在季後賽止步首輪，納許當時29歲，與球隊的合約到期，庫班開給納許5年4500萬美元合約，太陽立刻給了6年6600萬美元，納許那時候是想要留下來的，於是找上庫班，希望庫班可以給匹配合約，但是庫班並沒有，因此納許只能帶著傷感的心離開達拉斯。

年薪900萬美元與年薪1100萬美元，之間只有200萬美元，對於家財萬貫的庫班可說是九牛一毛，然而庫班卻不願給，可見得當時庫班認為納許的巔峰期已過，所以決定放飛。

這個一念之差成為庫班心中最大遺憾，但卻成就了納許的傳奇之路。納許在鳳凰城與馬里安、史陶德邁爾、喬強生等人聯手打出60勝22敗的絕佳戰績，並且擊敗了歐尼爾，奪得2004-05球季例行賽MVP，也是繼庫錫和魔術強生之後，NBA史上第三位後衛MVP。

2005-06球季，史陶德麥爾受傷，喬強生被交易出去，太陽只剩下納許與馬里安撐場面，在外界不看好的情況下打出54勝28敗戰績，納許蟬聯例行賽MVP。

庫班在看到納許飛奔至鳳凰城之後連續兩季都有絕佳表現，2006年6月的一次受訪時談到納許，「納許太棒了，我愛死他了，但為何他在為我們效力的時候打不出MVP身手呢？」

庫班的遺憾並非NBA特例，雷霆當年先後放走哈登與杜蘭特，結果哈登在火箭創出獨有的「歐洲步」成為聯盟超級巨星，杜蘭特來到勇士之後立刻連續拿到2座總冠軍，就連韋斯布魯克也離開了，當初最有威嚇能力的三巨頭分崩離析，雷霆老闆心中不知做何感想。

(中時 )