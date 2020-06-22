大同經營權之爭沸沸揚揚，但卻鮮少人關心，大同體質調整成效如何? 據相關分析，當大同卸下華映、綠能兩家子公司後，在重電、智慧能源等領域步伐踩得穩健，資產活化也持續進行。對於投資人來說，否極泰來、浴火鳳凰，大同的春天就在眼前。

據相關產業分析指出，華映與綠能曾經是大同集團獲利的金雞母。華映昔日是政府鼓勵推動的兩兆雙星產業，躋身面板五虎之列；綠能最好時一年可以賺進一個資本額。配合國家政策發展的大好事業，但為何會成為拖垮大同獲利的原罪? 產業人士直言，華映、綠能走到今天，主要是面臨中國補貼、產能過剩，台灣一家家倒或重大虧損，面板雙雄群創、友達去年全年合計虧損達366億元，今年第一季仍未見起色。日本也倒一堆，日本夏普、三星、LGD、群創、友達等營收大幅衰退，虧損也持續擴大。這麼多年來，由於產業環境不佳，導致大同必須年年認列鉅額轉投資虧損。韓國方面也在裁併或出售，這是連神仙都難力挽狂瀾的局勢。

據分析，中國政府大力支援太陽能產業，產能大舉壓境，讓最早進入太陽能產業的歐洲和日本業者，被逼得退出市場。而中國廠商在政府支持下，享有電費補貼與稅率優惠，具規模經濟，導致矽晶圓價格崩盤，是壓垮台灣廠商的最關鍵原因。太陽能矽晶圓廠中美晶、國碩、綠能、達能、旭晶都曾風光一時，從輝煌歲月到全軍覆沒，與產業環境有很大的關係。

漸入佳境 去年與今年首季皆繳出獲利佳績

雖然婉惜，但外界也有人認為斷了總比不斷好。大同可以不必再像過去一樣，依照權益法大量認列轉投資的虧損。今年起，除了不再承擔投資損失外，大同未來可能還有投資貸餘的回沖利益。

據了解，近年來大同積極活化老舊資產或持有多年的土地，進行資產開發，成效也逐步顯現。大同去年出售二筆土地，獲利高達百億元。2015年啟動的「大同莊園」大型綠建築住宅開發案，在去年已經開始陸續交屋，認列收入。中和土地已與台北市捷運局簽約，做捷運共構的開發，各種積極作為已帶動大同轉虧為盈，2019全年繳出EPS 1.24元亮眼成績，創23年來新高。今年第一季少了華映、綠能兩大轉投資事業拖累，也繳出EPS 0.15元的好成績，真正顯示出大同的體質，朝正向成長，也等同大同營運已經漸入佳境。

回歸大同本業，也逐漸看到「明天會更好」的趨勢。據了解，大同的重電事業群數十年來都是台電的堅實後盾，早年幫忙台電除提供發電與輸配電設備、電力電纜外，也協助建置變電所、水力電廠；現在跟著台電的強韌計畫，以及電廠設備更新或擴大發電量，訂單增加。

大同已協助台電佈建台灣第一套國內自行研發、大型工業用戶高壓用先進讀表系統，和智慧電表近三萬台，管理全台約60%的總用電量，研發的智慧電表也早已踏上國際舞台，外銷日本、泰國、馬來西亞等，成為十餘家海外電力公司的供應商。

未來太陽能在國內累積充分經驗後，也可因應世界各國發展綠色再生能源的政策，積極拓展外銷，增加營收與利潤。

聚焦智慧電網與太陽能 大同新能源版圖成形

智慧能源也是大同積極發展的趨勢產業。大同在太陽能系統與電力系統耕耘多年，配合蔡總統「2025年綠能國策」，從傳統的電力設備、大型變電站、水力發電廠到太陽能建置，目前太陽能累計建置已超過140MW，建置範圍遍布全台 ，包括離島，金門、澎湖、東沙島與南沙太平島，總數已超過800個案場。在2020年底累計建置目標量達200MW，並將在台灣與中央及地方政府合作展開大型地面案場的建置，未來三年期望能達到500MW至1GW目標。

大同的太陽能案場全數配置自行研發的智慧監控系統，可隨時掌握設備運作與發電狀況，提高營運績效，降低維運成本，且已連續四年零出險；再結合氣象資訊做發電監控與預測，提高發電收入。

太陽能發電是長達20年的穩定收入，也將挹注大同財務上的固定收益逐步增加。 電業自由化已立法通過，台電也開始釋放調頻輔助服務的商機。經濟部要求用電大戶五年內逐步導入10%再生能源，這些新型業務皆有助於大同提高固定收益營運比重，提高獲利能力。

大同方面認為，過去多年來，大同揹著兩個重擔，步履蹣跚，卸下沉重包袱，終於可以邁開大步往前走。大同持續在智慧電網、能源管理、儲能系統及電力調度等投入資源，電力自由化時代來臨，以綠能、節能、儲能、智能為方向並結合物聯網技術，大同有機會成為智慧能源管理的大贏家。大同的春天，就在眼前。

(中時電子報)