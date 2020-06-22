統一獅好手林安可今年春訓往「二刀流」發展，不過教練團認為他投球狀態不如預期，因此決定本季專職打者，沒想到林安可堪稱「天才型打者」，本季暫居打點王，也敲出15轟僅次隊友蘇智傑，讓富邦悍將前輩胡金龍也稱讚，南英商工出品都很厲害。

瑞士高級製錶品牌TAG Heuer泰格豪雅是中職官方計時，近日推出高爾夫球特別版智能腕錶，邀請熱愛打高球的富邦悍將球星胡金龍站台。

昨日統一獅大比賽戰勝富邦悍將，戰績超車讓悍將慘墊底，關鍵就是林安可所敲出的3分炮一棒定江山，今日胡金龍受訪談及林安可，連他也忍不住讚嘆他的天賦，「他春訓都在練投手欸，還這麼會打，我們收收起來就好。」

胡金龍與林安可都畢業自棒球名校南英商工，「安可這麼厲害，他技巧好，年輕人真的滿強的，還有劉育辰教練也教的不錯，也是南英的。」胡金龍笑說要順便幫陳献榮教練招生。

中職「南英幫」成員不少，郭泓志、陳江和、林益全、林泓育、鄭凱文、林哲瑄、詹子賢、黃子鵬等球員都畢業自南英商工。

(中時 )