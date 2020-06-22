大同公司紛紛擾擾多日，近日塵埃落定，大同近期公開發表聲明指出，很欣慰獲得中立的國際投票代理機構 ISS and Glass Lewis，皆發布建議，建議股東對市場派全數提名人投下反對票。也同步感謝外資股東在專業審慎的判斷下，沒有支持市場派候選人。

大同公司表示，管理階層在未來展望與策略下，有完整的規劃，因此，兩方機構認可公司方的候選人，皆是配合公司營運計畫。反觀，市場派王光祥與欣同投資在2017年不顧公司營運風險，執意解任公司全數獨立董事。目前不認為市場派提供了任何真正令人信服的分析基礎。再者，今年王光祥與欣同投資提名人選皆為建築業與建商背景，對公司本業沒有經驗，並無大同核心產業知識。對於黃國昌公開信只有強調要監管公司、確保公司合法合規，保持誠信外，沒有其他實務面的意見見解，同時也無法認同他的獨立董事適任性。

在外資股東在這方面，大同分析對有爭議的董事改選，通常集中在持不同政見者提出的問題和關切上。從投資和股東行動主義的角度來看，大同更傾向支持於認真考慮公司長期方向的經營團隊，或能對公司作出重大經濟承諾，或對公司核心產業有貢獻的一方。

大同公司也表示，感謝外資股東贊成公司派所提出的人選，其具有的技能和背景，絕對有益於大同未來的決策發展。

(中時電子報)