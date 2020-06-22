美國司法部長巴爾21日接受福斯新聞網訪問時指出，西方盟國進行5G基礎建設時「必須選擇」瑞典的愛立信（Ericsson）或是芬蘭的諾基亞（Nokia）進行投資，稱這兩家公司最有可能和中國的5G巨擘華為競爭。

巴爾接受《周日早晨與巴帝羅莫談未來》專訪，主持人巴帝羅莫說，參議院近期有人提出一項建議，要求美國政府收購愛立信或諾基亞的少數股權。巴爾表示，這不是司法部的決定，但他確實認為，西方必須選擇投資華為的競爭對手。

他說：「華為獲得了中國政府全力的支持與資金贊助。」巴爾以5G網路為例說明，全球5G可市場總額大約為900億美元。然而，中國政府卻設立了上千億美元的基金補貼華為，以便他們到世界各國，用遠低於市場水平的價格，推銷5G網路設施。

他說，愛立信和諾基亞等公司是該領域最有可能和華為競爭的對手，「最終，西方必須團結這些公司。」他進一步表示：「如果這些西方企業，開始領導一部分諸如5G的基本基礎技術，這些技術將成為美國未來大部分商品所使用的平台，對美國產生巨大的影響力。」

巴爾也指出，當前中共正利用疫情，積極擴大影響力。因此，保護美國的科技領導地位，挫敗他們的間諜活動相當重要。他說「我們一直是世界科技的領導者。在過去的十年左右的時間裡，中國明目張膽地極力想取代我們。」

他說，對抗中國對美國威脅的關鍵是保護美國科技的領導地位。他說：「中國發動極具侵略性的計畫想要取代我們。當他們竊取有關未來科技的機密，他們也在偷走美國人民的未來。」

(中時 )