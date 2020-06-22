端午節四天連假即將報到，連日高溫不想出門，全家人可以待在家看好片、吃粽子。為搏眼球商機，台灣大寬頻/凱擘大寬頻機上盒myVideo一口氣上架包括《音速小子》、《天氣之子》、《隱形人》等最新強片；同時7月底前更祭出「租片看越多省更大」活動，用戶只要綁定帳號，進入機上盒myVideo觀賞「單點強檔」影片，每看5部，就送79元看片金，看越多回饋越多。

台灣大寬頻/凱擘大寬頻機上盒myVideo「單點強檔」，在端午連假首推改編自著名電玩遊戲的真人動作喜劇《音速小子》，音速小子和好友聯手阻止彈頭博士毀滅地球的陰謀，片中完整呈現電玩場景，喚醒大朋友當年玩遊戲時的感動。《隱形人》則描述恐怖情人變成隱形人後，不斷破壞女主角周遭親友對她的信任，讓女主角強烈感受看不見卻真切造成的傷害。口碑動畫《你的名字》導演新海誠最新力作《天氣之子》，絕美畫面完美搭配動人音樂，再度帶給觀眾滿滿感動。

除了「單點強檔」外，機上盒「myVideo豪華月租」也有最新電影、戲劇上架。韓國電影《抓住救命稻草的野獸們》，由坎城影后全度妍和韓國影帝鄭雨盛領銜演出，敘述主角面對金錢誘惑下選擇人性或獸性的考驗，燒腦劇情令人大呼過癮。跟播戲劇推薦韓國醫療劇《靈魂修繕工》，透過精神科醫生與患者之間的故事，呈現當今社會日常化的心理創傷；逗趣職場劇《老頑固實習生》，描述當年刁難實習生的上司變成下屬後，搞笑的菜鳥絕地復仇記就此展開。至於新上架的優質卡通則包括描述三代同堂生活故事的《洛寶貝》，以及努力學習跆拳道和好友團結對抗邪惡博士的《小虎與跆拳英雄》。

此外，近期討論度最高的台劇，同時累積觀看數超過百萬次的myVideo原創戲劇《做工的人》，台灣大寬頻機上盒myVideo全6集已上架，更是全台唯一4K高畫質播出，還沒追上話題的觀眾們，不妨趁著端午連假一口氣追完，欣賞實力派演員互飆演技、真情演繹社會底層小人物認命不認輸的拚搏精神。

(科技)