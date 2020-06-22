倫元投顧分析師陳學進表示，台股22日開高走低，終場上漲23.07點，漲幅0.2％，收在11,572.93點，櫃買指數同步收紅，終場走揚1.04點，漲幅0.65％，以159.95點作收。三大法人方面，外資轉買23.64億元，投信續買3.45億元，自營商續買4.48億元，外資於台指期市場上同步加碼買回570口多單，累計淨多單部位為32,521口，心態呈現謹慎中性偏多。

根據世界衛生組織報告顯示，全球21日新增病例數較前日增加18.3萬例，死亡病例也增加4,743例，美國多州單日確診人數再飆新高，也為經濟的復甦前景再添變數，不過在防疫封鎖禁令逐步放寬、經濟重啟需求回暖下，不僅帶動美國5月零售銷售創史上單月最大漲幅，英國5月零售銷售反彈也高於市場預期。

反觀台股持續上演土洋角力，加上本周適逢端午四天連假，是否「變盤」再度成為市場焦點。

至於國內5月外銷訂單方面，受惠疫情帶動遠距商機，筆電、平板、伺服器及網通產品等組裝代工與供應鏈接單成長，加上新興科技應用擴張，資訊通信及電子產品表現亮眼，接單金額均創歷史同期新高。統計處長黃于玲表示，目前仍未看到遠距需求削弱現象，預估第二季外銷訂單可望翻紅，顯見全球經濟正逐步從疫情的利空中逐步復甦。

個股方面，本周納入投資組合的中天，新藥授權金入帳題材及糖尿病新藥解盲成功，股價22日續飆漲停，只要量價不失控，後市大漲再創新高的機會仍可期待。

展望後市，在台股短中長期均線呈現多頭排列、櫃買指數續創新高、資金熱錢派對持續、內外資法人心態偏多及多方控盤格局不變前，預期後市行情仍是震盪往上看法不變，只要加權指數守穩11,040點頸線支撐及櫃買指數守穩150點等重要關卡，短線若有震盪拉回，逢低仍是尋求低接進場的機會。

(工商 )