永誠國際投顧分析師李忠興強調，以操作者的角度來看，此時應棄大取小、汰弱換強。個股方面，本周納入投資組合的合一，異位性皮膚炎與過敏性氣喘新藥的簽約金與里程金高達5.3億美元，糖尿病潰瘍新藥解盲成功，吸引市場積極追價。

他表示，WHO警告全球疫情已進入「新危險階段」，道瓊電子盤22日一度下跌逾300點，所幸隨後翻紅走揚，集中市場早盤開平走高，惟受制於10日均線下彎壓力，加權指數拉出上影線，終場小漲23點至11,572點。

本周將迎來端午連假，短線或有賣壓湧現，若強勢股出現拉回，反倒是逢低進場的機會。由於全球疫情延燒不止，且未有減緩的跡象，許多國家或地區確診數屢創新高，亦提供生技與防疫股上漲動能。

台股的10日均線因扣抵高指數，均線如預期開始下彎，23、24日繼續下彎的機率相當高，因此集中市場屬中線整理型態；反觀櫃買指數則拉出連五紅，指數再創反彈新高，資金持續駐足於中小型股。

(工商 )