啟發投顧分析師楊基政提醒，近期搶反彈宜掌握類股輪動節奏，操作手腳要快、見好就收，可留意5月營收成長高的族群或個股，同時避開業績明顯衰退者。個股方面，本周納入投資組合的安鈦克，技術面轉強，可望再攻。

他指出，台股22日壓縮整理，11,771點黑K上緣處有短壓，盤面漲多股陷入修正，正規軍熄火休息，冷門股墊檔演出，短線月線為首要關鍵，該重要支撐未失守前，可操作整理過的領先股；反之一旦跌破，則應轉為保守因應。

(工商 )