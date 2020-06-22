彰化銀行積極響應經濟部振興方案，結合「數位振興三倍券」趁勢推出台灣Pay及信用卡加碼回饋活動，掌握後疫情時代消費商機，吸引新客戶，擴大市占率。盼刺激消費活絡經濟，共同協助受疫情影響之店家及產業復甦，促進商業發展。

順應數位化無現金交易趨勢，彰化銀行以「台灣Pay行動支付」及「信用卡」加入「數位振興三倍券」支付工具，透過程式串接經濟部平台，自7月1日起，客戶即可於彰銀網站登錄，擇一綁定「台灣Pay行動支付」或「信用卡」，除可累積三倍券消費金額，滿3,000元領回2,000元，領回形式還可彈性選擇存入金融卡/信用卡帳戶、ATM領現或愛心捐贈等多元方式。

彰銀表示，習慣使用行動支付的客戶，可於活動網頁選擇登錄綁定「台灣Pay行動支付」，透過彰銀行動網APP或台灣行動支付APP，連結彰銀存款帳戶或信用卡併計消費金額。彰銀特別針對台灣Pay行動支付的存款戶及卡友，限量推出滿額3,000元加碼回饋300元、新戶首刷禮100元、早鳥加碼300元，合計回饋金700元，若再加上台灣Pay特店20％折扣回饋，總回饋金高達1,300元，還可參加台灣Pay抽獎活動，獎項包含百萬名車、現金、名牌家電等大獎。

此外，針對信用卡卡友，彰銀也祭出數位三倍券加碼優惠。彰銀卡友可於活動網頁選擇登錄綁定「信用卡」，消費滿額可獲得限量加碼刷卡金200元，新戶首刷再送500元刷卡金。另隨著疫情減緩解封，彰銀看準民眾期待外出遊玩透氣解悶的心態，鼓勵國旅消費，針對旅遊再加碼分期3、6期零利率優惠，以及My樂現金回饋卡旅遊最高600元回饋，合計信用卡加碼回饋高達1,300元。

彰銀表示，「數位振興三倍券」除了方便好用，省時省力外，使用數位支付工具還有免找零及快速結帳的優點，讓民眾輕鬆消費無負擔。且本次彰銀加碼高達1,300元回饋，相當於三倍券3,000元消費金額全數由政府及彰銀買單，客戶額外還可再賺300元，非常划算。彰銀表示，近期已接獲不少民眾及店家主動詢問優惠內容，預期7月1日起將引發首波搶先綁定消費熱潮。

彰銀建議民眾可善加運用台灣Pay行動支付便利且即時的付款方式，不僅能減少接觸現金的傳染機會，還能享有回饋優惠，歡迎民眾共襄盛舉，將「數位振興三倍券」用好、用滿，全民共同為重振台灣經濟盡一份心力。

(工商 )