施羅德投資集團發布最新經濟預測，下調2020年全球經濟預測，並認為2021年底前無法恢復疫情衝擊前的水準，預估復甦曲線會更類似於「U」型而非先前預測的「V」型。在長期低利環境，以及新冠疫情對經濟環境構成衝擊、股息大減情況下，施羅德投信認為，債券市場會持續成為投資人偏好的核心收益選擇，而靈活掌握各類債種的環球收息型債券產品，會是不錯的選擇。

最早面臨危機的大陸已出現反彈並在4月復工，現在其他國家也應該正在經歷類似的過程，因此第三季的經濟將可能出現重大反彈。例如，預計美國在第二季下降20％（季增率）之後，第三季將出現17％的強勁成長。

但施羅德首席經濟學家魏凱斯(Keith Wade)表示，由低基期出現較高的成長幅度並不困難。此外，與我們先前的預測相比，經濟反彈較弱，因此在接下來可能無法收復上半年的所有失去的成長。

另外要留意的是，考量了在擔心第二波感染的情況下解除管制的難度，因此採用「U」型代替了先前預測中的「V」型來描繪經濟復甦的曲線，因為經濟活動恢復正常的速度要比以前預估的慢。

魏凱斯說，對企業而言，未來不確定性將對投資造成壓力，並且隨著債務急劇增加，預計在企業將會在2021年之前會有一段時間去槓桿化，這將對企業實體運作和擴大營收等面向產生壓力。因此，經濟恢復到危機前的水準不是件易事。雖然醫療科技最終將會帶領我們走出陰霾，但目前經濟活動的前景仍不明朗。

總而言之，主要受到美國和大陸展望調降的影響，預計今年全球經濟成長為－5.4％，低於先前預測的-2.9％。預估隨著家庭和企業支出保持謹慎，復甦將是以漸進的形式出現。

2021年，由於財政和貨幣政策仍然維持寬鬆，全球經濟成長將提升到5.3％。而在醫學方面，2021年中也會成功開發出疫苗。但是疫情帶來創傷可能是永久性的，部份產業可能會受到新的法規和衛生規範的影響，因此預計整體經濟將在2021年年底之前無法恢復到疫情前的水準。

在超低利率環境下，對追求收益的投資人，施羅德投信環球收息債產品經理林良軍建議，不妨以高品質環球收息債產品來掌握息收。特別是在疫情第二波來勢洶洶下，市場震盪難免，必須掌握所謂的「三低」策略，方能因應。此「三低」即以不盲目跟隨群眾，採取低循環產業、低次順位債、低證券化資產的三低配置。

對應這「三低」，以施羅德(環)環球收息債券基金為例，即是布局當前的投資機會在健康照護、主順位優先金融債、電信、公用事業等領域，還有是通訊娛樂等在衰退陰霾下仍表現強勁的高防禦性產業。

此外，全球公債收益率持續低檔，該基金則偏好收益率更具吸引力的高品質企業債；而之前被錯殺的高收益債，雖未全面看好，但特定的產業以及公司價格充滿吸引力，藉由環球收息債產品的靈活策略，則可以伺機布局。

(工商 )