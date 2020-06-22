Apple、詹子晴、小蠻、阿緯及威廉近日錄衛視中文台《一袋女王》，相熟的五人互相爆料，現場非常歡樂。詹子晴提及多年前跟老公在分手期間，Apple竟然酒醉壯膽在KTV裡指著她老公一陣狂罵，讓詹子晴好尷尬。談到老公求婚過程，詹子晴笑稱因老公沒有藝人朋友聯絡方式，只能臉書私訊一個個問是否出席，還被以為是詐騙集團，導致很多人都沒到場，看新聞才知道是真的。

詹子晴爆料大家都以為Apple不會講話攻擊人，其實她喝酒之後很可怕，多年前有次詹子晴生日派對要結束了，Apple堅持要去唱歌，大家只好陪著她去KTV續攤，後來詹子晴老公也來了，Apple竟然指著他一陣狂罵，要他看看自己長成這樣，還不好好對待詹子晴以後要怎麼混，由於當時詹子晴跟老公處於分手階段，讓詹子晴覺得一陣尷尬，趕緊阻止Apple，沒想到Apple還是忍不住繼續罵。對此Apple承認自己喝醉時真的很可怕，詹子晴笑說：「所以我們之後盡量不給她酒精。」

Apple坦言酒醉行為很可怕。（衛視中文台提供）

而威廉則爆料阿緯真實身高，讓他一臉尷尬，但威廉也幫好友說明，因當年在團體裡，其他人身高都超過170公分，阿緯只好在鞋裡墊了2個鞋墊有如穿著高跟鞋，展現大風車招牌舞蹈動作時，只好用腳趾頭用力夾住鞋墊，威廉回憶阿緯當時還霸氣表示：「你以為只有蔡依林穿著高跟鞋跳舞嗎？我也是啦。」

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(中時 )