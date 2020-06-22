淘帝-KY(2929)(淘帝國際)股東會通過每股配發1.7元股利，受新冠肺炎疫情影響，淘帝-KY對今年營運維持審慎保守看法。

受惠近年持續布局新零售虛實通路、強化集團資源整合效益顯現，淘帝-KY 2019年合併營收71.7億元，年成長5.99%，稅後盈餘11.35億元，年成長19%，每股盈餘12.01元，年成長19.38%，2019年營收、稅後淨利改寫歷年新高，今天股東會通過每股配發1.7元股利，包括每股0.17元現金股利及每股1.53元股票股利。

淘帝-KY表示，受惠擁有優異自主設計研發團隊、童裝柔性供應鏈優勢，並在門市營運管理效益提升、產品結構優化、線上與線下資源整合、精準行銷廣告投放、與有效費用管控等多路進擊下，挹注2019年全年毛利率、營業利益率寫下39.09%、21.68%佳績。

看好中國政府持續加大財政政策刺激經濟，包括著重穩定就業環境、增加政府投資、加大企業減稅降費等，有助於創造中國整體消費環境、整體經濟表現之正面挹注，淘帝集團亦將持續加強聚焦線上銷售領域的Mini Topbi品牌建設，透過精準的品牌、形象、產品之定位，實現線上及線下通路有效差異化經營，並通過延伸品牌價值及豐富童裝產品線，以期創造新一波銷售動能。

此外，目前旗下90%經銷商已拓展微信、直播平台等多元線上銷售，隨著中國網紅直播新電商銷售型態崛起趨勢中，積極布局自有網紅與店員直播帶貨商機，截至今年前5月線上銷售營收比重已達14.74%水準，可望持續挹注集團良好營運表現。

展望今年，淘帝-KY維持審慎保守看法，上半年受新冠肺炎疫情衝擊實體門市銷售，除考驗童裝品牌面對庫存去化能力，加快線上、線下通路資源整合，透過門市形象、多元行銷、豐富產品線、良好服務等提升線下實體門市購物體驗，是淘帝-KY今年重點發展策略。

憑藉TOPBI品牌良好品牌知名度與競爭優勢，以及即時彈性與各省代理商擬定因地制宜行銷方案，有效刺激童裝銷售表現，展現靈活庫存去化能力，加上集團近年持續落實全渠道銷售與數字化轉型布局，擁有柔性生產供應鏈、即時掌握訂單與庫存控管，以及良好財務體質健全度等競爭優勢下，面對整體景氣波動承受能力較強。

(時報資訊)