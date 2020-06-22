代理摩斯漢堡的安心（1259）持續穩健展店，迄今全台總店數達281家，較去年底淨增6間，持續朝向300間邁進。因應展店人力需求，公司預計釋出600名職缺，其中營運儲備主管起薪31～33K，通過培訓及考核升任店經理者將上看50K。

安心1991年將摩斯漢堡引進台灣，目前為全台第二大速食連鎖業者，去年展店步伐回升，截至去年底共275家、共淨增10家。今年雖受新冠肺炎疫情影響，展店步伐亦未暫緩，迄今全台總店數達281家店，已較去年底淨增6家。

對於今年營運，安心表示，在堅持用心美味之際，將依循「3Q創新×智慧科技×特色體驗」的3大經營主軸，進一步創造差異化服務，提升顧客體驗與滿意度，並續朝全台門市達300家的目標邁進。

因應展店達300家里程碑的人力需求，安心預計釋出600名職缺，提供完整的獎勵制度、良好的員工福利及員工持股信託認股制度，福利包括職福會旅遊津貼、婚喪補貼、健康檢查、生日端午中秋福利金等。

安心表示，摩斯漢堡全台店鋪數多、上班地點選擇亦多，其中強力招募營運儲備主管，每月起薪31～33K（獎金另計），通過培訓及考核升任店經理上看50K，表現優異者將有機會輪調海外據點、東元餐飲集團其他14家品牌企業。

安心3日股東常會通過2019年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利3.2元，並完成董事改選，會後董事會推選現任董事長林建元續任董事長，並定明（23）日除息交易、7月24日發放股利。

(時報資訊)