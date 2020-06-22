高雄市長韓國瑜遭罷免後，有民眾發起罷免市議員行動，其中時代力量黃捷遭點名，而目前的連署份數已逾2.1萬份，罷免團體預計下一步將在鳳山街頭擺攤設連署點。而消息曝光後，掀起許多網友關注，有人認為「罷罷罷，高雄自稱民主聖地，不滿意，通通罷掉」，但也有人說「認真做事的好議員永遠支持」。

「罷免黃捷」總部表示，截至21日止，連署書的數量已確認突破2.1萬份，目前已開始安排向外擺攤。而臉書粉專「韓黑父母不崩潰」發文表示，「罷免韓國瑜效應發作，高雄滿城煙硝味，藍營支持者，成立鳳山清潔隊，罷免黃捷，連署已經達到2萬1千份，離第二階段不遠了，等累積到4萬份，再送中選會，小港前鎮地區。」

貼文曝光後，有網友則是寫下，「啊不是說鳳山的鳳很難寫，看不起鳳山人，那就罷給你看啊」、「民選議員須為民服務，只為黨團服務浪費公帑～平民罷起來」、「罷罷罷，加油」；另外，也有網友給予支持表示，「黃議員我肯定妳的問政能力」、「關於罷免案，我們會出門投不同意票，讓韓粉無法得逞 我們支持你」、「美女議員加油」。

(中時電子報)