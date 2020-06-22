連日高溫讓民眾大呼受不了，紛開冷氣降溫，也讓用電量不斷創新高。台電表示，22日最高用電量於下午13點59分，尖峰用電達到3662.7萬瓩，不僅是今年以來用電新高，也創下歷史6月份用電新高。

台電指出，今日天候炎熱、艷陽高照，在用電量最高當下，太陽光電發電量也達到227.5萬瓩。而今日備轉容量約385萬瓩，備轉率約10.51%，供電燈號持續亮出「供電穩定」的綠燈。

台電也表示，為因應夏季用電尖峰來臨，台電會努力做好機組維護並妥善調度，以滿足民眾用電需求，也呼籲全民一起節約用電，共同努力確保夏季供電順利。

2020年用電量排名(截至6/22)：1.6/22 3662.7萬瓩 (今日)2.6/19 3634.0萬瓩3.6/17 3616.0萬瓩4.6/18 3596.4萬瓩5.6/16 3567.4萬瓩

歷史6月用電量排名：(截至2020/6/22)1.2020/6/22 3662.7萬瓩 (今日)2.2020/6/19 3634.0萬瓩3.2020/6/17 3616.0萬瓩4.2018/6/08 3610.2萬瓩5.2020/6/18 3596.4萬瓩

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