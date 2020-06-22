證交所將於6月24日下午2點召開股東常會，將通過108年度盈餘分派案，擬分派現金股利每股2.4元、股票股利每股0.3元，合計共2.7元，為近10年次高。證交所提醒股東出席股東會應全程配戴口罩。

證交所表示，109年股東常會訂於6月24日下午2點，假台北市信義路5段1號台北國際會議中心4樓貴賓廳召開。主要議案包括證交所108年度營業及財務報告、監察人查核報告、員工酬勞分配情形；並承認證交所108年度決算表冊及盈餘分派案；另討論證交所以部分盈餘發行新股配發股東，並配合修正公司章程第8條條文案。

證交所表示，因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。與會人員皆需簽到、留下聯絡電話、填寫個資蒐集同意書，以利日後追蹤需要。

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