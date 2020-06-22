國家政策最忠實支持者 百年來最堅實的守候

大同百年來的成長軌跡，形同台灣工業與經濟發展的歷史縮影，配合國家經建政策，投入大量的投資、設廠與研發，造就許多本土人才與菁英，並興學百年志業，創立大同大學，成為不少台灣知名企業家的搖籃。幾十年來，大同在新能源、電力電網、家電民生、資通訊系統等領域已立下深厚根基，資產開發也持續進行。營運方面漸露曙光，2019全年繳出EPS 1.24元亮眼佳績，創23年來新高，今年第一季也達到EPS 0.15元的好成績，宣告大同營運確已漸入佳境。

建立新能源版圖

配合政府「2025年綠能國策」，大同目前太陽能累計建置已超過140MW，範圍遍布全台，包括離島，金門、澎湖、東沙島與南沙太平島，總數超過800個案場，並全數配置自行研發的智慧監控系統，提高營運績效，降低維運成本，且已連續四年零出險；再結合氣象資訊做發電監控與預測，將可提高發電收入。

與此同時，電業自由化已立法通過，台電也開始釋放調頻輔助服務的商機，經濟部也要求用電大戶五年內逐步導入10%再生能源。太陽能發電是長達20年的穩定收入，這些新型業務皆有助於大同提高固定收益營運比重，推升獲利成長。2020年底，大同累計建置目標量將達200MW，並與中央及地方政府合作展開大型地面案場的建置，未來三年期望能達到500MW至1GW目標。

不僅如此，大同更引進策略性投資人，包括日本六大商社之一的双日株式會社，以及日本十大電力公司之一的四國電力公司，一同參與旗下志光能源位於台南市七股區太陽能電廠開發案，第一期的建置量預計為85MWp。這是大同迄今所投資單一最大容量的太陽能電廠，也是全國已取得同意備案的專案中，規模最大的漁電共生案。大同將整合集團力量承接本案的升壓站工程及維運服務，預計2021年可完成所有工程建置，併網發電。此案每年發電量超過1.86億度，將能減少排碳量10.29公噸，相當於260座大安森林公園的減碳量！

聚焦電力暨智慧電網

大同的重電事業群，數十年來都是台電的堅實後盾。早年提供發電與輸配電設備、電力電纜外，也協助建置變電所、水力電廠；現在跟著台電的強韌計畫，以及電廠設備更新或擴大發電量，帶動訂單增加。大同已協助台電佈建台灣第一套國內自行研發、大型工業用戶高壓用先進讀表系統，和智慧電表近三萬台，管理全台約60%的總用電量，研發的智慧電表也早已踏上國際舞台，外銷日本、泰國、馬來西亞等，成為十餘家海外電力公司的供應商。

因應市場需求開發具備智慧化、環保低能耗新產品，也完成GIS、電抗器等新型產品，有助於搶攻再生能源正逐步起飛的電力市場商機。在馬達方面，以累積超過七十年之技術及經驗，領先生產各式節能高效率馬達，包括超高效率IE3/IE4馬達、防爆馬達、高壓智慧馬達系統(TSMS) 及智慧馬達感測器 (TiMS)，更投入結合控制器之高壓電動車用馬達開發，以迎接電動車市場普及化的商機。

實現智慧生活新樣貌

除了台灣第一品牌電鍋外，主力產品也將開發以服務為導向的智慧電器產品，包含商用與家用之節能空調、家電產品，透過感測與物聯網技術，提供消費者用電管理、遠端控制、排程控制與個人化模式等服務。大同更致力於智慧農業監控系統，可精準控制溫室環境，協助農民可以從事高效率、高品質、高產能之智慧農業。

面向廣大消費者的家電產品與通路銷售服務，以客戶服務滿意度為重點工作，除維持一貫高品質可靠度的規格，並依消費趨勢增加智慧家庭與語音互動等全新家電，銷售通路則透過大數據的分析，對超過百萬的大同會員，提供更主動、更貼心、更優質的智能化客戶服務。大同家電廠具備產品FDA與工廠GMP認證經驗，大同和旗下的精英電腦期待成為製造防疫呼吸器的國家隊成員，協助政府建立「台灣品牌」的全球戰略物資製造業，拓展到其他市場。

強化資通訊暨資安與國安

過去三十年來，大同配合國家資訊科技發展與資安需要，除了協助政府e化，建置戶政系統、機場港口出入境通關查驗系統、勞保資料庫，甚至國防部電訊室電子公文系統、軍情局公文檔案管理系統、軍事安全總隊公文管理系統、軍購局採購中心公文管理系統。在機電系統上，大同積極參與政府公共建設，包括：花東鐵路電氣化、蘇花改的機電與交控系統、高雄輕軌的號誌行控系統、雪山隧道交控系統等多項公共工程建設。在系統整合這項能力上，再次讓人見識到大同的實力，未來也將持續打造全球信賴的系統與解決方案。

活化資產再創新里程

大同積極活化老舊廠房或持有多年的土地，進行資產開發，已推出大同世界一期二期、大同璽苑、大同莊園(黃金級綠建築及鑽石級智慧建築)等高品質建案，屢創佳績。另中和捷運聯開發案前已取得捷運萬大線第一期LG07站優先投資權，並與台北市政府於108年11月18日簽訂投資契約書，預計109年第四季申請建造執照，再創大同建案新里程。

(中時電子報)