台南市佳里國中在109年學年度將成立音樂班，是溪北地區繼新營區南新國中後第2所，該校管絃樂團之前就有不錯成績，全國學生音樂比賽中還闖入決賽。（佳里國中提供／莊曜聰台南傳真）

隔了快20年，台南市溪北地區總算有了第2所音樂班，南市府教育局核准佳里區佳里國中在109學年度成立藝術才能班（音樂班），是繼新營區南新國中後的第2所，也是南市的第6所音樂類藝術才能班。

台南市在109年學年度新增佳里國中、永康區大橋國中2個音樂班，目前全市有大成、崇明、後甲、南新、佳里、大橋6所音樂班；佳里國中音樂班新學期共招收大北門區19位學生，其實學校在未成立專班前，管弦樂團表現就相當優秀，之前在全國學生音樂比賽中就闖入決賽。

佳里國中弦樂團、管樂團因音樂比賽成績優秀，也獲邀參加國立台灣藝術教育館舉辦的「好優Show學生藝團活動」，在新冠肺炎防疫解封後，6月中開始一連在佳里區佳里國小、信義國小和新營文化中心舉辦成果發表會、「樂不思暑」演奏會，精湛演出博得聆賞民眾好評。

指導老師顏玉坤表示，不光是只有演奏，在佳里、信義國小的音樂表演中還穿插樂器介紹，孩子們不僅欣賞悠揚樂聲，還能對各項樂器有更深入的認識及興趣，扎根音樂教育，這樣的音樂活動比起課本的圖片更加有趣且具有吸引力，對孩子們也是特別體驗。

佳里國中校長陳仲卿表示，這3場演出，除了讓國小學子能夠近距離的接觸音樂外，精彩演出也讓聽眾留下深刻印象，未來佳里國中也將舉辦各項音樂活動，帶動大北門區的音樂風氣及藝文氣息。

(中時 )