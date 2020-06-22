行政院長蘇貞昌今天證實政府將解除禁奢令。主計長朱澤民表示，解禁先試辦一年，未來再看情如何而定，其中政府機關辦理活動雖可改到飯店舉辦，但經費以不超過年度預算額度為原則，且要主管機關同意。

朱澤民解釋，以前政府有規定公家機關辦理活動或訓練班，原則上在公家機關處所，不要再另外租借場地，所以不在大飯店或風景區辦理，為的是「節省經費」，所以像是主計總處就常在國家圖書館辦理訓練活動。

他表示，現在因為有些飯店不景氣，政府才決定到明年6月30日前，開放政府機關的活動可以去飯店辦理，希望受疫情影響的飯店，可由政府辦活動來「彌補差額」。但相關活動經費以不超出年度預算額度為限，主要是今年前半年因疫情影響，機關都沒有舉辦活動，剩下的活動費用可以彈性運用。

朱澤民表示，禁奢令是早年的規定，主計總處也是最近一兩周才解除的，解禁先試辦一年，未來再看情況如何而定。解禁後，像是行政院的「向海致敬」，就可以找個有海邊的飯店來辦。但相信相關部會也不會太誇張，像是原先在行政院禮堂辦的活動，一下子就移到五星級飯店去辦，而是說「有必要」時，經主管機關同意，可以移去其他場地辦理。

(中時 )