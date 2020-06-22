在中美兩國因新冠病毒、華為、港版《國安法》爭執之際，大陸總理李克強22日參加第22次中國—歐盟領導人會晤，美國議員則希望與歐盟聯手，一起對付北京。

路透報導，這將是歐盟指責北京散播新冠病毒虛假資訊，導致中歐關係惡化以來，雙方舉行的首次正式會談。在視訊會晤期間，中國國家主席習近平將會見歐洲理事會主席米榭及歐盟委員會主席馮德萊恩。

大陸外交部發言人趙立堅表示，2020年是中國與歐盟建交45周年。本次會晤是中方領導人與新一屆歐盟領導人首次正式會晤。中方高度重視，願同歐方一起，推動會晤取得積極成果，加強中歐抗擊疫情和經濟復甦合作，深化經貿投資、互聯互通、氣候變化、科技創新等領域的務實合作，加強在國際地區熱點問題上的政策協調，共同維護多邊主義，攜手應對全球性挑戰，推動「後疫情」時代的中歐關係再出發，為維護世界和平穩定、推動全球經濟復甦作出中歐貢獻。

路透引述1名協助籌備峰會的歐盟匿名高級官員說：「我們準備與中國合作。但我們也希望中國承擔起全球最大經濟體之一的責任。預計不會有任何聯合聲明。」

近幾個月來，美國一直努力說服歐盟，聯合起來對中國處理新冠病毒疫情的方式，以及對中國在軍事、經濟和人權領域的行為做出回應。美國國會眾議院外交委員會共和黨領袖麥考爾（Michael McCaul）21日發表一份聲明，稱歐盟與中國的峰會將是一個歐盟與美國聯手為民主而戰的機會。「現在是時候了，我們的歐洲朋友們應該充分評估他們與一個殘酷壓迫本國人民、同時大力破壞民主價值的政權應該保持多麼緊密的聯繫」。

不過，歐盟的態度與美國不同，歐盟尋求在合作、競爭和對抗之間走出一條道路。德國總理梅克爾（Angela Merkel）7月1日起最後一次擔任歐盟理事會主席，她把歐洲對華關係視為德國擔任主席國期間的外交政策重點，認為需要積極設計、打造和中國的合作，以符合歐盟的戰略利益。

(中時 )