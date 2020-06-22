獨／自嘲演藝圈沒朋友！許聖梅爆辣閨密驚人好消息

外型亮麗、說話給人犀利，平時活躍於各大談話性節目的資深媒體人許聖梅，她坦言，在演藝圈沒有朋友，不是不願交朋友，而是過去當記者身份跑獨家，有時報導的新聞對象會有意見。不過，她和曾演出「媽祖」深植人心的演員張如君，兩人相識超過20年，更超越閨密像家人般的感情。許接受《中時電子報》訪問也爆出好閨密近日好消息。

許聖梅(21日)出席張如君慶生會，兩人憶起過往共患難點滴相互擁抱。(照片/游定剛 拍攝)

許聖梅(21日)晚間，一席白色禮服低調現身張如君慶生會，並為她親自主持，會後許和張兩人接受訪問，被問到相識經過，許表示，當年自己是記者，如君則是從鄉下北上進入演藝圈發展的新人，兩人因工作結緣，個性、想法相同，成為無話不談的姊妹淘，許憶起當年結婚、生小孩，如君出道拍戲壓力大，一同走過低潮，時常也會相互訴苦、打氣。

演員張如君，外貌、身材保養得宜。(照片/游定剛 拍攝)

被視為「神明代言人」的張如君，有張凍齡娃娃臉、外貌保養得宜，曾演出「媽祖」和「觀世音」角色長達400集，也深受不少觀眾喜愛，近年則投入選美事業，兩岸往返奔波，記者詢問「平時如何保養的?」張則表示，我臉比較圓，聖梅保養的較好，時常問她如何保養。張表示很開心能夠與歷屆選美皇后、好友及工作夥伴齊聚度過生日，同時今年的全球城市形象大使選拔大賽也將開跑，希望更多年輕人勇於展現自我，扮演城市最耀眼的觀光大使。一旁的許聖梅連忙補充，林志玲都嫁人，希望她也能趕快嫁人，我要是男人我就娶她。

選美佳麗劉宜欣(左一)、彭琬婷(左二)及王慈薇(右二)、陳瑀涵(右一)出席張如君(中間)慶生會。(照片/游定剛 拍攝)

張如君感性表示，各方親友們祝福，也讓她感恩在心，投入慈善公益選美多年，自己也有所成長，一直以來推動城市大使選拔大賽，是個世界舞台。由於今年受新冠肺炎影響，目前全球仍未完全解封，賽事將以城市關懷與健康守護為主題。即日起，歡迎年輕朋友上官網【http://www.missglobalcity.org/entername.htm】 報名。台灣賽區將於八月二十九日舉行，十月十日將舉行溫州大中華總決賽。

許聖梅與歷屆選美佳麗齊聚為張如君慶生。(照片/游定剛 拍攝)

(中時電子報)