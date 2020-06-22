基隆市啟動南榮河水質淨化工程，預計工期1年半。（許家寧攝）

基隆南榮河水質混濁，長年瀰漫惡臭堪稱「市容毒瘤」，令附近居民不堪其擾，環保局去年展開田寮河、旭川河展開整治工程，南榮河也預計29日開工，將全面截流河岸兩旁的家庭廢水，送至和平島水資源回收中心處理，預計1年半完工。

田寮河、西定河、南榮河、旭川河及牛稠港溪流經市區並排入基隆港，為基隆五大主要河川，市府調查民生排水未經處理就排入河川，長期惡臭讓河川背負罵名，也成為基隆市民共同的痛，市府調查髒臭原因，去年爭取前瞻計畫4億多元，一口氣進行淨化工程。

環保局長賴煥紘說，南榮河穿越老舊市街，河岸住戶人口稠密，過去家庭生活汙水都直接排放入河川，繼田寮河、旭川河整治，南榮河斥資1億4000萬元，將改善南榮路至南榮市場沿岸河道污水截流與整治，並配合景觀改善，讓水質不再惡臭。

賴煥紘說，田寮河、南榮及旭川河等河流是基隆港汙臭來源，過去的河川整治只是治標不治本，只要將全區的污水全面接管，改善了河川水質，基隆港水質自然就會好，才能一次解決基隆長年的問題，還給市民乾淨的生活環境。

南榮河改善工程預計29日開工，工期預計500天，在汙水下水道尚未完成接管前，龍門橋上游汙水會全部截流，送至龍門里活動中心水質淨化場，至於龍門橋下游的家庭廢水，將設計接到南榮汙水下水道，送往和平島水資源回收中心處理。

(中時 )