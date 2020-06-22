遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》迎接台港澳上線15周年里程碑，將於6月23日起推出【新復古】大改版活動，以「8bit像素風格」設計十種各式小遊戲，放送「8bit風格紀念虛寶」回饋玩家，並開放全新職業亥雷普劍士「阿戴爾」預先創角活動！此外，官方搶先預告全新奧術之河地圖「反轉城市」，以及7月1日開跑聯名周邊「15周年紀念手機殼」，召喚喜愛《新楓之谷》的冒險者們，一起迎接15周年盛世歡慶活動！

《新楓之谷》釋出15周年新復古影片(影片來源/YouTube/TWmaplestory/如遭刪除請見諒)

●陪伴青春的經典＆熱血！《新楓之谷》15周年「新復古」大改版！

《新楓之谷》於6月23日至8月4日，推出【新復古】大改版活動，官方特別將15周年作為核心概念，以「8bit像素風格」融入活動設計，在遊戲中打造十種各式小遊戲，包含：「怪物金字塔」、「極限疾走」、「新復古滑輪場」、「奔跑吧！銀色鬃毛」、「新復古向上攀升」、「新復古滑輪場」、「新復古名譽勇士」、「新復古椰子季」、「魔王巴洛古」等多種玩法，透過遊戲可提升【新復古】活動中的「新復古名譽勇士」等級，共有1星至5星，不同等級可獲得對應的「新復古系列裝備」；此外，累計限定道具「新復古硬幣」可兌換「8bit風格紀念虛寶」包含：「新復古戴米安機器人交換券」、「新復古冷凍金槍魚騎寵(永久)交換券」、「新復古古老的楓葉樹交換券」等限定的特別獎勵！

●睽違四年！全新職業亥雷普劍士「阿戴爾」預先創角活動開跑！

《新楓之谷》全新職業亥雷普劍士－阿戴爾（圖/《新楓之谷》官方授權提供）

歡慶15周年，官方推出玩家期待已久的全新職業亥雷普劍士「阿戴爾」，原本身為「格蘭蒂斯亥雷普」種族的「阿戴爾」，身為名譽騎士卻被禁錮在「亞空間」內，某位少年超越次元的祈禱，將「阿戴爾」召喚出來，她用魔力創造出「乙太劍」化成武器，並將自我意念蘊藏在劍之中，能隨心所欲的操控。「阿戴爾」為單手物理性攻擊的劍士職業，可使用全新武器「調節器」，召喚多把「乙太劍」作為攻擊、以大範圍狩獵的華麗招式攻擊敵人！職業五轉後，可取得該職業最強技能「無限」，以無數「乙太劍」構成空間、施放超高段數橫掃對手！

官方於6月23日至6月30日期間開放預先創角活動，完成預先創角可獲得「新復古硬幣」*300及各式背包擴充欄，一起來體驗《新楓之谷》睽違四年的強力劍士職業！

●全新奧術之河地圖「反轉城市」搶先預告、聯名周邊新作「15周年紀念手機殼」！

《新楓之谷》與Rhinoshield犀牛盾推出聯名周邊15周年紀念手機殼（圖/《新楓之谷》官方授權提供）

7月22日即將開放全新奧術之河地圖「反轉城市」，敬請期待；此外，初心者玩家也有大幅優化及好康活動，Lv.170至Lv.200等角色需求升級經驗值減少19%，角色升級更輕鬆；迎接15周年盛世，官方再度與「Rhinoshield犀牛盾」推出聯名周邊「15周年紀念手機殼」，將於7月1日開跑至10月31日，特別搭配【新復古】的「8bit像素風格」，推出6款造型，於活動期間購買還可獲得官方額外追加的「當時最新的手機」合作虛寶，詳情請鎖定官方網站及粉專相關消息。

(科技)