宣傳記者會選在秀水鄉聯合創作陶坊舉辦，並請來在地劇團演出。(謝瓊雲攝)

彰化縣長王惠美（左起）與秀水鄉長林英嘉在陶板上寫字。(謝瓊雲攝)

彰化縣長王惠美（左起）與秀水鄉長林英嘉等人一起在在陶板上寫下美好彰化等字樣。(謝瓊雲攝)

彰化縣長王惠美（右3）與小朋友一起搶先體驗捏陶工藝。(謝瓊雲攝)

彰化縣政府「2020美好彰化逍遙遊暑假活動」將於7月18日至8月31日陸續登場，22日在秀水鄉聯合創作陶坊舉行記者會，彰化縣長王惠美指出，今年暑期活動內容包羅萬象，總計120梯次，有室內、室外，且允文、允武，好玩又有趣！29日上午10時起採網路報名。

王惠美表示，文化是生活經驗的累積，體驗活動讓學子們在暑假期間能持續學習，讓孩子及早認識、欣賞家鄉的藝文特色，培養藝術人文氣息，增加未來競爭軟實力。今年活動除了走出戶外、接觸大自然，也有歌仔戲、布袋戲等傳統表演藝術，去年開放報名後迅速額滿，歡迎民眾今年踴躍把握機會，趕緊報名。

秀水鄉長林英嘉指出，今年藝遊金興藝術營就是在秀水鄉金興社區舉辦，小朋友將能體驗手拉胚、捏陶樂，還能走訪秀水番花路幸福一條街，富雨洋傘、岡聯牧場、泳霖牧場、水銡利廚衛生活村等景點，歡迎親子暑假同遊秀水。

文化局表示，今年體驗營隊有田中窯創意陶藝營、鐵道悠活東螺嬉遊、手套小達人等等，包含藝術創作、認識古蹟、兒童戲劇、歌仔戲、布袋戲、南北管音樂學習、自然探索、農漁體驗及藝文研習班等豐富有趣，費用200元至600元不等，29日上午10時起開放報名，採網路報名，網址：https：／／bocachfun.mmweb.tw／。

另外縣立圖書館也開辦藝文研習秋季班課程，每班10堂課，7月14日起開課，詳情可電洽（04）7250057分機2102、1852。

(中時 )