韓國男神金秀賢退伍首部療癒愛情劇《雖然是精神病但沒關係》收視告捷，連續2天成為韓國有線台同時段的收視冠軍。他在劇中飾演男護工「文鋼太」，師妹徐睿知扮演反社會人格童書作家「高文英」，2人從小結下不解之緣。金秀賢日前受訪時透露，拍攝這部劇感受到自己演技「開竅」，他在開拍前曾去醫院觀察看護工實際工作情況，他不捨地表示，儘管該名看護工身體相當健壯，但身上滄桑厭世的疲累感，是他需要努力揣摩的部分。

徐睿知則透露，一開始因為飾演的角色要展現出自私、不顧他人的一面，不討喜的個性讓自己很煩惱。不過，她也笑稱因為角色設定能毫不掩飾對金秀賢的愛慕之情，可以直率表現心意，總是一臉「我想要他」、「我非他不可」的模樣，讓她舒壓。

金秀賢、徐睿知演出《雖然是精神病但沒關係》。（Netflix提供）

被問到印象深刻的一場戲，金秀賢與徐睿知不約而同選擇「蝴蝶擁抱法」的場面，金秀賢透露：「當時是我們兩個第一次以很貼近的距離對戲，我非常緊張。」而徐睿知則語帶保留，要觀眾期待之後2人的劇情發展。有趣的是，訪談中徐睿知刻意保持冷酷形象來回答問題，卻不時被金秀賢充滿魔性的「呵呵呵」笑聲給逗笑。

吳政世也發揮獲得百想藝術大賞電視部門男配角的實力，詮釋有自閉症的文尚泰相當有說服力與震撼力，他坦言事前作了非常多功課，也小心謹慎處理演技上的力道，希望把文尚泰這個角色的單純、純潔魅力傳達給觀眾。他還笑稱有徐睿知在讓畫面都變美了，再加上金秀賢演技上的幫助，讓自己演戲不會感到空虛，當初就是知道這兩位會參加演出才讓吳政世決定也加入本劇，並謙虛表示因此獲得很多幫助。該劇每週六、日晚間9點30分在Netflix獨家上架。

(中時 )