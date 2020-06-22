柬埔寨首相洪森（Hun Sen）週一表示，他的執政黨是柬埔寨的政治主導者，還會繼續長期執政，「不是兩三年，而是接下來的50年，100年」，「反對派掌權，是下輩子的事。」

路透社報導，洪森的柬埔寨人民黨（CPP），自1979年以來就一直執政著，在這期間也不乏有政治挑戰者，但是洪森總能以強硬手段將其破壞。2017年，他以「密謀推翻政府」的理由，解散最大反對黨「柬埔寨救國黨」（CNRP），使得2018年的大選，柬埔寨人民黨輕鬆取得國會125個席位中的125個席位。

洪森執政超過三十年，成了世界上任期最長的領導人之一，洪森還說，CPP將繼續掌權，沒人能挑戰它。

他最近在視查新的省級機場建設時，自豪的說「誰現在有能力取代我?能的請站出來！老實說，沒有人。」

他在臉書的直播時，也曾說：「如果有人想取代CPP的執政，那已經是下輩子的事。」

洪森生於1952年，1970年加入柬埔寨共產黨(赤柬)，1975年赤柬攻占金邊，發動金邊鎮反，創下舉世駭然的大屠殺，洪森在黨內階級鬥爭當中出逃，與韓桑林 一起投靠越南。1977年，柬越戰爭，越南擊敗赤柬，韓桑林 成立柬埔寨人民共和國 ，洪森是副總理兼外交部長，是柬埔寨政壇二把手，不過在1985年之後，洪森就取代了韓桑林的地位。

1997年，洪森發動政變，驅逐奉辛比克黨；到了2017年，洪森再取締柬埔寨救國黨，並禁止118名黨員5年內的政治權利，其領導人科姆·索卡（Kem Sokha）被控叛國罪，罪名是「與美國密謀推翻洪森」。自此之後，柬埔寨就是標準的一黨專政國家。

(中時電子報)