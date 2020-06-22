基隆市長林右昌帶著小朋友為迷你龍舟點睛。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市推動「老幼共學」，邀請上百名老幼包粽，歡度端午節。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市推動「老幼共學」，市長林右昌今年端午節前夕邀請50名長者、百名幼兒一起包粽子，見阿嬤熟練秀出包粽技巧，讓包起粽子顯得生疏的林右昌投以崇拜的眼神，強調老幼共學已是歐美趨勢，透過熟齡力量，傳遞端午節傳統文化。

端午節將近，安樂國小今天舉行「端午樂包粽，老幼一起來！」100名附幼小朋友與長者唱跳端午民謠，並為阿公、阿嬤們掛上香包，林右昌也到現場與幼兒體驗包粽子，除了傳統三角粽外，幼兒也獨創各種粽子的綁法，把爺奶們逗得笑哈哈。

林右昌表示，大家小時候都是跟著阿公、阿嬤學著包粽子、搓湯圓，學者研究也發現，老人與小孩是教育場域的絕配，透過長者將生命經驗傳遞給下一代，現在找回這項傳統，藉由端午節慶活動，邀請長輩教小朋友包粽子、共渡端午節。

安樂國小校長蕭玉盞說，長者不怕重複、願意等待，對孩子無限包容，幼兒與長者共學互動，也讓幼兒不怕錯誤、更願意嘗試，有助幼兒建立安全感與自信，同時也學習長者的關懷包容，為基隆市開啟老幼共學的新篇章。

教育處指出，基隆是座高齡的城市，許多長者其實身懷絕技，和幼兒互動讓長者回到年輕，幼兒天馬行空的問題，也讓長者腦力激盪，安樂國小附幼與樂一里發展協會是第一個開始，未來也會持續推廣「老幼共學」，全面推動更多互動共學據點。

(中時 )