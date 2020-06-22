新北市109學年度公幼、非營利幼兒園抽籤結果出爐，整體錄取率約5成6，但城鄉差距嚴重，板橋國小附幼錄取率僅2成多，145人搶破頭等備取，反觀雙溪國小、十分國小等偏鄉附幼，還剩20多個名額沒人念；教育局表示，預計110學年再新增31班，提早達到4年增加百班目標，盼解決收托窘境。

教育局統計，扣除2歲專班直升、弱勢生等優先入學，新北市109學年度共1萬4307個招生名額，2萬5236幼生報名，整體錄取率約5成6，較去年5成5不減反增。

不過細分各園錄取率，板橋國小附幼缺額數61人，總登記人數212人，錄取率僅2成多，145人搶破頭等備取，讓家長大嘆公幼窄門愈來愈窄；反觀雙溪國小附幼還空缺14個名額沒人念，十分國小附幼也剩26名額，錄取率通通百分百。

教育局幼教科長廖曼雲表示，偏鄉幼兒園以就地照顧為本質，隨著在地人口消長，雖有缺額仍不宜撤除，新北市預計4年內新增百班公共化幼兒園，109學年度將增設28班、110年增設31班，可提早達標，大多選在都會區增設，盼解決公幼抽破頭窘境。

廖曼雲指出，此外新北市近年力推「準公共化幼兒園」，目前共125間、可招收7423人，家長每月繳費4500元，為鼓勵私幼轉型準公幼，新北市今年加碼補助新加入的私幼業者，每園10萬至20萬元經費，改善兒童遊具、環境設備，盼提高私幼轉型準公幼意願，減輕家長收托需求。

(中時 )