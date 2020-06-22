總統府今天宣布新任監委提名名單，被提名為監察院長的前總統府祕書長陳菊今天宣布，一旦立法院通過提名，她就會辭去所有政黨職務、退出政黨。對此，資深媒體人羅友志提出質疑，並驚呼「台灣式民主南波萬」。

陳菊今(22)日被宣布為新任監察院長後表示，感謝總統對她的信任和肯定，雖然對監察院功能社會有不同意見，但經過立法院修正相關組織法後，未來監察院將進入嶄新歷史階段。

羅友志在臉書上發表對此事的看法，他先是驚呼一句「台灣式民主南波萬！」並表示，「政治人物，真退黨假中立，叫做超越黨派」這個邏輯如果成立，那以此類推，夫妻假離婚真逃稅，是不是叫超越家庭；公司可以先退出經營，讓子公司負債，這樣是不是叫做超越企業？

網友們也回應，「真不知如何解釋台灣的一些現象」、「球員兼裁判，有什麼用」、「敬臺式民主」、「沒創意人家中選會早用過一次了」、「台式民主好棒棒」。

(中時電子報)