攻讀人類學研究所碩士的屏東枋山女青農林家君，5年前回到故鄉幫父親種蘭花，因父親年紀大了，目前由她一人管理花園。今年受到疫情影響，蘭花外銷受阻，只能全力拼內銷，她仍每天固定到蘭花園噴水施肥，期待疫情過後有好花價。

林家君的田地在阿公時代種芒果，枋山愛文芒果是全台最早上市的芒果，很有名氣，父親接手後因不想太累，把芒果砍除後改種鳳梨花，當時種花的人不多，花場四周都是芒果園。早期鳳梨花市場價格還不錯，不過管理上較麻煩，父親因此慢慢改成腎藥蘭。

林家君說，以前沒種過田，父親身體不好才回來幫忙，原本想說只是暫時性，沒想到一種就全心投入，留下來了。因為所念的科系與種花差異很大，為了增加專業知識，她到農改場或是產銷班聽專家上課。

目前種植2.5分地的蘭花園，因已有15年，設備有些老舊，她打算過一陣子翻新，並購買萬代蘭花苗，增加蘭花品項。以往腎藥蘭都交到竹田產銷班外銷到日本等國家，受到疫情影響外銷受阻，只能改跑國內市場，雖然價格沒那麼好，但還有穩定收入。

疫情期間她仍未鬆懈，加強病蟲害防治施用光合菌，讓植物更加強壯，開花更茂盛，希望可以維持花卉品質，待未來市場開通後才能保證後續的產量。

(中時 )