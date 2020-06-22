關渡大橋橋樑柏油底下是堅硬的鋼材，容易因擠壓造成路側凸起，預計年底前舖設全段有防水層的柏油道路，改善路面不平狀況。（鄭宇恩辦公室提供／戴上容新北傳真）

將移除令人混淆的牌面（鄭宇恩辦公室提供／戴上容新北傳真）

關渡大橋是淡水地區來往的重要橋樑，卻因標誌不清、路面不平，監視器重疊等釀悲劇頻傳，新北市議員鄭宇恩22日召集各單位前往會勘，交通部、新北交通局允諾將設置清楚交通號誌、增設監視器，並於年底前鋪設全橋「防水層」的柏油橋面，解決交通問題。

據悉，關渡橋汽機車共行、標誌混亂，4月初發生駕駛行經關渡橋誤開到機車引道，欲重回汽車道時撞死騎乘電動車騎士悲劇，家屬事後調閱監視器，卻出現錄影死角，最後只能在臉書貼文，盼路過民眾提供畫面，以供釐清案情。

據統計，2020年至今關渡大橋月平均發生1.5件人員受傷或超過24小時死亡交通事故，令用路人很憂心，市議員鄭宇恩22日召集交通部中和工務段、景美工務段和新北市交通局等單位前往會勘，共同商議交通對策。

交通部景美工務段段長陳泓翰指出，將於自強路口前三車道前標繪「慢」提醒字樣，並移除淡水往關渡橋方向，位於機慢車專用道旁令人混淆的「往台北」直式牌面，此外，將遷移與交通局重疊錄影的監視器，移至出淡水上關渡橋前路桿上，工程預計3個月內完工。

交通部中和工務段長游旻達指出，關渡橋橋樑柏油底下是堅硬的鋼材，利用一般柏油舖設容易因擠壓造成路側凸起，今年已增加2千萬預算，7月中旬前簡易修補，預計年底前舖設全段有防水層的柏油道路，改善路面不平狀況。

新北交通局表示，將更換民權路往淡水方向於自強路口預告號誌桿與燈號，並增設警告以及右轉路名牌，使用路人提早變換車道，工程於45天內完工。

(中時 )