《我的大老婆》7月4、5日起在台南文化中心登場，這也是許瑋甯「首度公演」舞台劇 挑戰現場LIVE演出！)。(果陀劇場提供／曹婷婷台南傳真)

2020年初甫開賣便秒殺售罄、一票難求，由果陀劇場推出的兩性舞台喜劇《我的大老婆》，卻遇上疫情考驗，高雄、台北場次延期，7月4日、5日台南文化中心場次不變，台南場也因此成為果陀劇場解禁後首場演出，目前票房不俗，但還有1成票房待衝刺，果陀劇場也期望藝文解禁後的第一檔演出，能從文化之都享有豐碩果實，象徵藝文活動再度璀璨出發。

2020年《我的大老婆》全新陣容，由導演梁志民執導，金鐘帝后曾國城、許瑋甯、王琄，攜手實力派演員姚坤君、范乙霏領銜主演，共同探討兩性關係與女性自我追尋，令人矚目的是，此次也是金鐘影后許瑋甯出道以來，「首度公演」的舞台劇。

許瑋甯笑言，「舞台劇」對她來說既陌生又熟悉，原因來自學生時期開始，她便參與校園大大小小的演出呈現、期末公演等，而為了立志當個好演員，出道後直接接觸更多元的演出形式，透過電視劇、電影不同的拍攝手法，歷經不同的表演方式，現在再重新回來「舞台劇」這塊，她來說有如「找回初心」的感動，意義重大。

搭上近期社會瀰漫兩性、婚姻話題熱潮，《我的大老婆》有別於影視，更多是提出給觀眾多樣思考可能、選擇和處理方式。曾國城笑言，舞台劇《我的大老婆》讓他疲於奔命，除了分飾三角，還要面對3位完全不同性格的「大老婆」，是3種不同辛苦。

《我的大老婆》除了鍍金陣容，流暢的舞台設計與演員角色變換皆為此戲看點，而舞台如同真實世界的縮影，家家都各自有本難念的經，為了更豐富的劇情走向安排，導演與編劇經過反覆推敲討論，設定了三個截然不同的男角背景與個性，由相同的事件發展出相異的緣由、細節和結局。

果陀劇場《我的大老婆》2020全新版本是果陀劇場第82齣作品，也是果陀劇場在疫情解禁後的第一檔演出，即在文化之都─「台南」盛大展開，購票請洽兩廳院售票系統或果陀劇場。

(中時 )