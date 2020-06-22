台灣最有名的中元搶孤活動為「北頭城、南恆春」，不過今年受到新冠肺炎疫情影響，宜蘭頭城已宣布停辦競賽，恆春則會繼續舉辦，但規模將縮小，5天減為3天，參賽隊伍也由32組減為20組，並實施保持社交距離等防疫措施。

恆春豎孤棚活動在中元節舉辦，已成為全國知名傳統活動，每年均吸引大批民眾參與。「2020恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動」將於8月31日至9月2日舉辦，天數雖縮減為3天，但包括踩街、普度法會、豎孤棚競賽等重要活動仍繼續辦理。

日前前恆春鎮長盧玉棟因涉及賄選，遭判當選無效而解職，縣府派許重慶代理鎮長，鎮長補選將於8月22日舉行，新鎮長恐怕來不及參與相關活動規畫，所幸公所人員都已熟稔辦理事務，規畫活動仍持續進行。

台灣疫情雖趨緩，但防疫仍不可鬆懈，豎孤棚活動都將遵從中央流行疫情指揮中心防疫措施。另為了競賽選手及遊客的安全，許重慶也指示今年將所有的防護網進行替換，並加強場地安全結構及周邊人行空間設施改善。

配合交通部觀光局即將實施的安心旅遊國旅補助方案，鎮公所也將配合推出相關優惠措施，歡迎全國民眾一起來參與國境之南一年一度的盛事，順道暢遊恆春半島。

(中時 )