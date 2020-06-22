北市建管處22日下午簽准建照變更，最快端午連假過後可發給遠雄建照，遠雄便可申請大巨蛋復工。國、民兩黨北市議員聽聞，輪番炮轟市長柯文哲，只為明年2022市長選舉以及2024總統大位，不顧市民觀感與公安問題，大剌剌放水，欺騙市民，不可原諒。

民進黨北市議員許淑華痛批，環差3月25日才過關，環保局5月8日才正式發文，但居然僅過1個多月就讓建照通過，歷來任何的建照申請平均要半年、最快也是3個月，但北市府卻火速放水，光害造成3000多名學童視力上的問題，處理了1年多也無法解決，非常離譜，柯就是為了趕在明年選舉前處理完大巨蛋，政治意圖明顯，擺爛4年多，做了一場欺騙市民的權力遊戲。

「柯文哲智商不夠！」民進黨北市議員洪健益怒轟，北市府損失約30億元的權利金，如今核准復工了，又擔心遠雄一定向北市府提告求償停工4年多的損失，柯就是「賠了夫人又折兵」，不在乎市民觀感與工安，當初稱未改善70幾處不得復工，如今已明修棧道、暗度陳倉，內部連水電都快完成了，哪有停工，柯就是高高舉起、輕輕放下。

國民黨北市議員吳世正批評，柯靠著批評大巨蛋當上市長，現在又想靠放水大巨蛋來圖謀大位，只是改了一些座位跟角落，就草草過關，這對當時處理大巨蛋的前副市長林欽榮、前都發局長林洲民情何以堪？根本在政治上就是不仁，完全在座政治利益的操作，且還私下單獨密會遠雄創辦人趙藤雄，市民都不會諒解。

(中時 )