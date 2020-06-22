台北凱達飯店搶後疫情時代國旅商機，推出「嬉遊凱達．發現艋舺」優惠住房專案，自即日起至8月底前凡完成踩點任務圖，入住精緻雙人客房每晚享1,099元起，家庭三人房1,499元起、家庭四人房1,999元起，再加碼贈送美食兌換券，客人如果搭配振興三倍券與安心旅遊補助1,000元，等於入住每晚只要99元起。

配合「嬉遊凱達 發現艋舺」優惠住房專案，台北凱達飯店選出了6間在地美食店家、2處古蹟景點邀請客人踩點，其中包含百年老店「兩喜號魷魚羹」、「桂林米粉螺螄粉」、位於青草巷的「萬安青草店」、IG新興打卡景點新富町文化市場「合興八十八亭」，還有來到萬華絕不能錯過的傳統美食「李家黑豬肉烤香腸」，2019年米其林指南必比登推薦「小王煮瓜黑金滷肉飯」，文化氣息十足的「剝皮寮歷史街區」、「糖廓文化園區」，讓客人有得吃、有得逛。

台北凱達飯店表示，「嬉遊凱達 發現艋舺」的遊戲規則是，先至凱達官網下載任務地圖，然後任選４處集滿特色章，入住時出示完成之任務圖，即可以專案優惠價入住。至於加碼贈送的美食兌換券，則可免費吃黑金滷肉飯，另合興八十八亭用餐滿100元即享95折優惠。

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