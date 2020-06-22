彰銀工會指出，19日甫完成董事改選，台新金立刻顯露其癱瘓彰銀的意圖，在19日下午的常務董事選舉議案，獨立董事即藉故要求改日再選舉常務董事及董事長，此舉將使總資產達2兆1,350萬元、客戶有數百萬人之彰銀陷入群龍無首，業務無法運作的地步。

彰銀工會指出，為了員工、股東及客戶，呼籲三點方向。

1、獨立董事具有獨立性，應為全體股東利益所發聲，非淪為台新金之打手，部分獨立董事曲解法令且混淆角色為台新金代表行使職權，已失去獨立性。強烈建請金管會依主管機關職權立即介入要求不得有失序行為，並對其適格性審查，如有必要撤銷其獨立董事資格。

2、台新金本次委託元富證券代表擔任徵求人，但卻未支持本身所提之法人代表，涉有對台新金股東及受徵求人雙重背信之虞，亦對外資股東之支持無法交代。

3、台新金此等行徑，實質上未對彰銀放手，反而不斷內耗彰銀之人力、物力等資源，其言行嚴重缺乏金融業應具備之誠信，要求財政部支持顯屬無稽。

彰銀工會指出，台新金表面表示日後加強監督彰銀，實質上卻運用其推派之獨立董事貫徹台新金意志，處處掣肘，對彰銀之長期發展甚為不利。彰銀工會指出，要求台新金徹底放手離開，勿作獨立董事及自然人董事之總指揮。

彰銀工會指出，彰銀是上市的金融機構，任何決策除了關係銀行本身發展，更直接影響員工及往來客戶的權益，在彰銀尚無勞工董事之情況下，彰銀工會要求派員列席董事會、常務董事會、審計委員會與薪資報酬委員會，全力捍衛全體員工、股東及客戶權益。

(工商 )