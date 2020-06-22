為搶攻後疫時期的報復性消費商機，各大通路品牌紛紛祭出優惠！台灣國民內衣店-EASY SHOP攜手蝦皮商城於6/22~6/23推出「EASY SHOP超級品牌日」，祭出「年度獨家1折驚喜價」、「內衣168元限量搶購」、「整點狂灑限量折價神券」，還有「限時加碼內褲9元」等獨家優惠活動！

隨著疫情解封，宅經濟商機仍不減反增，尤其適逢夏季來臨，對女性內衣產業而言正迎來一波換季商機。EASY SHOP表示，因應宅經濟的成長，女性在網路電商選購內衣的行為也同步朝向舒適運動及休閒方向轉變，近一步呼應女性內衣市場正同步追求以舒適無鋼圈及運動休閒為主流。

掌握這股趨勢商機，蝦皮商城與EASY SHOP品牌旗艦店於6/22~6/23期間，合作推出的「EASY SHOP超級品牌日」，不僅擴大運動及休閒內衣的比重，更緊抓現代女性在夏季追求時尚流行無壓穿搭的需求，強力推出多款適合悶熱氣候下穿著的內衣，款式包含有舒適減壓款、健身運動款、潮流時尚穿搭款、無痕款，滿足夏季的無痕舒適感穿著，更符合時下IG網美敢露敢穿風格。

此外，6/22於「蝦皮商城EASY SHOP官方直營」更搶先開賣蝦皮購物xEASY SHOP獨家款「愛的頻率系列」，外型主打輕薄透氣的蕾絲設計，搭配適合夏天的時尚蕾絲花紋和Y字蕾絲美背設計！

(工商 )