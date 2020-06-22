夏日來臨，每年都傳出多起學生或親子到海邊或河岸戲水不慎溺斃的事件，因此高雄陽明國中師生以「流向的玄機」為題，深入探究波浪作用，從中發現民眾不慎被大水捲入海中時，若能潛入水中較不會隨著海浪漂流離岸，也在2020全國科學探究競賽國中組奪得第2名佳績。

陽明國中國一學生張育綸、許東竣、許東樺與指導老師侯依伶在旗津探討離岸堤的作用，臨時發想到波浪議題，便開始著手探討在波浪作用下，水中不同位置與不同深淺時，浮標移動方式的差異，他們以模擬的方式進行實驗，運用起波器製造波浪，並以黏土包覆乒乓球製作出不同外形、密度的浮標，放置於水槽中，再紀錄浮標的運動軌跡。

此項實驗共歷時半年之久，經過反覆的試驗、計算，發現密度低的浮標浮於水面，波浪會造成其較大的位移軌跡；而密度愈大愈接近水底的浮標則愈不容易受波浪影響，移動範圍也相對較小，同時他們也發現，所有形狀的浮標實驗中，直立式浮標運動方式較一致。

陽明國中師生利用直立式浮標發想出立泳漂浮，並到游泳池進行試驗，他們察覺立泳是最省力且漂浮方式較穩定的方法，可以藉此爭取更多救援時間；因此，若民眾不慎落海，為了不被大浪捲出外海，可以潛至水底待海浪跡象較弱時，再浮上水面以立泳的方式等待救援。

當陽明國中得知「流向的玄機」獲得全國第2名時，團隊師生不敢置信，侯依伶表示，因為3名學生都是國一學生，領悟能力沒有那麼好，所以讓他們以玩的方式接觸科學，沒想到這3個臭皮匠「玩」出名堂，她對於學生們勇於嘗試不怕失敗的精神格外讚賞，期待他們未來繼續在科學領域發光發熱。

(中時 )