溪頭米堤大飯店獲交通部觀局評鑑為五星級觀光飯店，「五顆星」22日揭幕亮相。（廖志晃攝）

米堤大飯店集團總經理李麗裕（左），說明米堤經營歷程。（廖志晃攝）

溪頭米堤大飯店獲交通部觀局評鑑為五星級觀光飯店，開香檳慶祝。（廖志晃攝）

米堤大飯店集團總經理李麗裕（右），頒獎表揚副總經理林靜惠等人。（廖志晃攝）

疫情趨緩，觀光升溫！溪頭米堤大飯店獲交通部觀光局評鑑為「五星級」觀光飯店，在觀光首都南投縣與日月潭的涵碧樓、雲品溫泉酒店鼎足而立！副縣長陳正昇、立委許淑華等人22日參與揭幕時，都肯定米堤的努力，必能提升南投的飯店服務水準與整體發展。

新冠肺炎防疫期間，旅宿業者關門歇業、員工放無薪假，甚至倒閉消息頻傳！溪頭米堤大飯店卻是致力改善軟硬體設施及服務品質，今年5月獲得交通部評鑑為五星級觀光飯店，也成為旅宿業調整體質，重振旗鼓的典範。

米堤大飯店集團總經理李麗裕表示，溪頭是全國聞名的避暑勝地，米堤則有全台唯一的山泉水游泳池、瀰漫百萬單位的負離子，而最與眾不同之處，就是使用歐洲原裝進口家具；近來，總統套房重新裝潢，其中擺設的骨董珍藏，就移置到飯店內新設的美術館，讓更多人欣賞傳統精湛手工與藝術之美。

李麗裕指出，溪頭米堤海拔標高1250公尺，夏日正午依然涼爽宜人，去年就被評選為中部及離島地區「最美麗的飯店」第1名，比其他五星級飯店還要漂亮！也因而增強邁向五星級飯店的信心與決心，由於現任副總經理林靜惠等人不辭勞苦的堅持，終於獲得五星級認證，讓他感到無限的光榮。

陳正昇表示，溪頭米堤從草創初期至今近30年，經歷3次天災，但在李麗裕總經理及全體員工的用心經營下，愈挫愈勇，更於今年榮獲五星級肯定，實至名歸也是南投之光。

(中時 )