國民黨改革委員會提出兩岸論述結論，九二共識變成歷史成果，結果引爆黨內戰火。國民黨立委賴士葆今天就開轟黨中央，賴士葆直言黨中央將九二共識的「未來性」否定或是抹滅都非睿智之舉；國民黨的兩岸政策的基本架構如果全盤被推翻，則和民進黨的差異幾稀矣。

賴士葆指出，兩次大選的失敗國民黨是要檢討改革，民進黨過去敗選的時候檢討改進，卻從未拿掉台獨和廢核的神主牌，甚至2018公投慘輸的狀況下還是繼續堅持。

賴士葆質疑，國民黨因為連續的敗選，信心動搖，急欲拿掉親中的標籤，於是被民進黨汙名化的九二共識成為代罪羔羊，這次的改革方案將九二共識的「未來性」否定或是抹滅都非睿智之舉。

賴士葆認為，蔡英文連任之後提出的「和平、對等、民主、對話」，完全是建構在空泛虛無之上的肖話，因為否定「一中各表的九二共識」的基礎，兩岸沒有交集，就沒有對話可言，彼此仇視對立就沒有和平可言。

賴士葆指出，蔡政府把美國視為救命的浮木一般緊緊抱住，近日美國前國安顧問波頓的書卻是無情地揭露川普表面上讚揚台灣的民主，推出友台政策，心中卻是對台充滿惡感，把台灣渺小化成筆尖，波頓說川普連任台灣在背棄清單中是名列前茅，波頓是台灣堅定的盟友，提醒我們親美仇中的蔡政府極有可能未來會被當棄子。「國民黨的兩岸政策的基本架構如果全盤被推翻，則和民進黨的差異幾稀矣。」

(中時 )