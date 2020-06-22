高雄忠孝國小22日為學生們舉辦「陸上龍舟大賽」，學生們動手自製「龍舟滑板」飆速度、也飆創意，場面精采熱鬧。（洪浩軒攝）

高雄忠孝國小22日為學生們舉辦「陸上龍舟大賽」，學生們動手自製「龍舟滑板」飆速度、也飆創意，場面精采熱鬧。（洪浩軒攝）

端午節即將來臨，龍舟競賽是每年不可或缺的傳統活動，高雄忠孝國小22日為學生們舉辦「陸上龍舟大賽」，學生們動手自製「龍舟滑板」飆速度、也飆創意，此競賽沒有舵手、不用搶旗，更無須擔心學生溺水問題，此外，今年更加辦刺激的「陸上龍舟拔河」，場面精采熱鬧。

結合端午節慶元素，再加入創新精神，忠孝國小自行研發的「陸上龍舟」已連續舉辦多年，也是學校每年慶祝端午節的傳統，校方希望藉由此活動啟發學生的意志力與想像力，並讓學子們學習到健康又促進合作的學習觀念念。

此次陸上龍舟賽，分為單人組及團體組，單人組龍舟以滑板為船體，由中低年級學生1人划行，訓練學生平衡感與手臂肌力操控；團體組則是師生共同自製大型滑板龍舟，由中高年級學生3至4人一組，除了考驗操控技巧，也讓學生們了解團隊精神的重要性。

忠孝國小校長楊頌平表示，校方為了促進學生健康身心及配合端午節慶教學，自行研發「陸上龍舟」競賽，今年更新創「龍舟拔河賽」，透過學生們彼此合作、協調、激勵，除提升孩子強健的體魄之外，更厚植學生未來的團體競合力，學生們也都玩得不亦樂乎。

許多原本只是在旁加油的家長們，最後也都紛紛跳下場體驗，學生家長張意楓表示，校方相當用心，發揮創客學校的精神，讓孩子在學校也能體驗到陸上划龍舟的樂趣，學校的特色活動讓他們的孩子收穫良多，讓孩子們更有自信及創造力。

(中時 )