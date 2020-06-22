國民黨前主席連戰對九二共識發表看法，外界認為對黨主席江啟臣及改革委員會的兩岸論述有所不滿。但連辦公室主任彭國省指出，連戰對任何人的見解都尊重，只是認為有必要對外表達他的看法，22日下午要發表聲明前，也告知國民黨祕書長李乾龍，請李告知江主席；黨中央對連戰要發表聲明也表示尊重。

據了解，江啟臣在4月17日拜會連戰時，就請教連戰對兩岸問題及九二共識的看法；連戰為求慎重，請江給他一段時間整理一下。到了4 月28日，連戰又約了江啟臣見面，把他整理出三段文字的書面稿交給江，同時再口頭說明他的看法。該份書面稿，也就是連戰22日公開發表的聲明，內容一字不差。

近連人士指出，連戰提出九二共識的內容，可讓人充分理解九二共識不僅對過去有貢獻，也適用現在、未來；國民黨的兩岸論述，應先與歷任黨主席、縣市長們充分溝通，了解各方意見後再行提出，不是在改委會大會提出，引起反作用力後，再解釋只是改委會所提只是「建議」。

據指出，除了歷任黨主席對改委會的「建議」以及江的說法，存有不同看法，其實黨內也有高層人士另有見解，對改委會的兩岸論述非常憂心，但他們對江及改委會所做的「建議」不便公開反對，只能表達尊重，另對江、李邀請23日晚上聚餐會商，以「因故」為由，表達無法出席。

(中時 )