嘉義市政府施工整修新民路中央分隔島，綠色植栽被用挖土機敲掉。（嘉義市議員蔡文旭提供）

新民路中央分隔島施工，綠色植栽黃金榕被移除。（嘉義市議員蔡文旭提供）

嘉義市議員蔡文旭、蔡永泉關心新民路中央分隔島施工遭移除的植栽。（廖素慧攝）

嘉義市議員蔡文旭22日質疑市政府整修新民路外觀良好的中央分隔島，又用挖土機大肆敲毀黃金榕，浪費公帑，且與環保背道而馳，市府表示，為行車安全考量，施工加高中央分隔島的緣石，黃金榕是灌木，年久易遭蟲害老化腐損。

蔡文旭、蔡永泉議員關心正在施工的新民路工程狀況。蔡文旭指出，新民路自重慶路至民族路段的分隔島的緣石有局部破損、太低，市府要花379萬元全數拆除，重做此約1110公尺長的分隔島，連同種了2、30年的黃金榕與矮仙丹一併拔除，作法難以認同。

蔡文旭說，市府可以修補破損或太低的緣石，且此路段交通號誌、路燈和管線共桿，是黃市長上任後才施工完成，當初應該同步施作才對。

市府工務處長郭拱源表示，考量行車安全，避免車子衝到分隔島上發生車禍，比照省道，施工將新民路中央分隔島緣石增高至35公分，因此才全路段施工。

建設處長陳光興說，施工前曾會同工務處勘察中央分隔島的植栽，屬於喬木的小葉欖仁都維持，但黃金榕屬於灌木，會老化、遭蟲害、甚至擴大蟲害，因而有必要適當移除，工程完工後再植栽新樹種。

(中時 )