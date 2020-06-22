嘉義市議員蔡文旭22日質疑市政府整修新民路外觀良好的中央分隔島，又用挖土機大肆敲毀黃金榕，浪費公帑，且與環保背道而馳，市府表示，為行車安全考量，施工加高中央分隔島的緣石，黃金榕是灌木，年久易遭蟲害老化腐損。
蔡文旭、蔡永泉議員關心正在施工的新民路工程狀況。蔡文旭指出，新民路自重慶路至民族路段的分隔島的緣石有局部破損、太低，市府要花379萬元全數拆除，重做此約1110公尺長的分隔島，連同種了2、30年的黃金榕與矮仙丹一併拔除，作法難以認同。
蔡文旭說，市府可以修補破損或太低的緣石，且此路段交通號誌、路燈和管線共桿，是黃市長上任後才施工完成，當初應該同步施作才對。
市府工務處長郭拱源表示，考量行車安全，避免車子衝到分隔島上發生車禍，比照省道，施工將新民路中央分隔島緣石增高至35公分，因此才全路段施工。
建設處長陳光興說，施工前曾會同工務處勘察中央分隔島的植栽，屬於喬木的小葉欖仁都維持，但黃金榕屬於灌木，會老化、遭蟲害、甚至擴大蟲害，因而有必要適當移除，工程完工後再植栽新樹種。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。