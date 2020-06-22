根據聯邦存款保險公司（FDIC）數據顯示，自1月美國發生首例新冠肺炎以來，美國銀行業寫下現金存款激增2兆美元的歷史紀錄。這主要反映美政府與聯準會（Fed）灑錢救經濟以及企業與人民憂心前景不明而情願存錢的現象。

美國銀行業的新增存款已寫下史無前例的規模，光是4月的存款就勁升8,650億美元，比起先前締造的全年紀錄還高。

存款增加集中在銀行業最頂端。根據FDIC資料，新增的存款中有逾三分之二流入25家最大金融機構。摩根大通（JPMorgan Chase）、美銀（Bank of America）、花旗（Citigroup）等資產最大的美國銀行，第一季新增存款金額遠遠超過規模較小的同業。

研究機構Autonomous Research分析師福倫（Brian Foran）指出，「無論怎麼看，銀行業的存款以異常快的速度增加，如今已被現金淹沒，就像麥克老鴨（Scrooge McDuck）泡在鈔票池裡游泳。」

福倫認為，由於銀行業者並不需要這麼多存款，因此很可能再調降原本就少得可憐的利息。

美國重量級銀行是此波存款熱潮主要受惠者，一方面歸因於自3月各州實施封鎖後，波音、福特等企業即取得數百億美元的貸款額度，這些資金都先存放在供應貸款的大型銀行。

另一個原因是這些大型銀行的許多客戶皆有參與援助小企業、規模6,600億美元的「薪資保護貸款計畫」（PPP），這些補助先存放企業帳戶。此外，因Fed的購債計畫，信託銀行的存款上揚。至於一般消費者疫情期間待在家，減少花錢機會，使得4月個人儲蓄率躍升至33％的新高。

(工商 )