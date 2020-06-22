為減緩農漁會營運受新冠肺炎疫情及降息衝擊，全國農業金庫董事會通過「因應重大經濟事件影響農業金融營運衝擊」補助計畫，補助金額2.1億元。

一、洗錢防制AML系統使用費：補助每家農漁會新台幣8萬1,672元，共計0.25億元。

二、減緩降息衝擊：以每家農漁會信用部2020年3月底轉存款餘額之0.03％為補助金額，最高補助金額為140萬元，共計1.85億元。

全國農業金庫指出，本次補助計畫特別感謝行政院農業委員會主任委員陳吉仲全力支持，以及民意代表的及時反映，使計畫得以儘速實行。

面對新冠肺炎之衝擊，全國農業金庫也善用農業金融機構遍及各地 1,172個據點優勢，就近提供優質服務，協同農漁會攜手辦理央行及各部會之紓困專案，展現農業金融體系在抗疫期間的向心力。

政府即將發行「振興三倍券」，全國農業金庫也正積極會同農漁會籌辦，屆時將以實際行動投入執行，發揮振興效率，善盡社會責任並提升整體公益形象。

(工商 )