高爾夫球選手的工作就是比賽，收入來源全靠比賽獎金，但今年受到新冠肺炎疫情影響，所有比賽都喊卡，讓職業高球選手張緯綸、洪健堯都苦笑，現在宛如在放「無薪假」，多出來的時間都拿來陪伴家人，並趁機回饋以前幫助過的貴人。

泰格豪雅最新Connected高爾夫球特別版智能腕錶，專為高爾夫球愛好者而設計，有3D球場地圖、障礙物距離、擊球追蹤、計分卡、專業數據和開球落點區 (Driving Zone) 等實用、方便功能。除了邀請TPGA高爾夫職業選手張緯綸、洪健堯，以專業球員的角度，分享使用這款智能錶的心得，同時找來胡金龍以一般業餘球員的角度，分享必收的原因。

洪健堯稱讚這支高球腕錶有不少實用功能，「除了支數之外還會記錄推桿數，成績數據都很詳細，之前都要手寫成績卡，回飯店還要統計，但現在每一洞之間只要花幾秒就可以把所有成績彙整，很方便」

洪建堯今年原本要打日本巡迴賽，不過因為疫情計畫全打亂，「這段時間變體能期，也多點時間陪伴家人，打球十幾年的生涯遇到很多貴人，也趁機回饋企業或貴人，一起打球或幫忙代言等等。」

曾二度摘下TPGA年度最佳球員的張緯綸也很無奈，原本今年能打台巡和亞巡，不過如今只希望今年球季能保住年度排名前60，確保2021年亞巡賽季資格，「希望至少要有滿意的表現，就算沒贏球也沒關係，之前都差一點點，不只是技術，心態、運氣等等也有關係。」

(中時 )