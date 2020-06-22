畢業季來臨，鼓勵青年就業，除了新上路的「青年就業獎勵計畫」，應屆畢業生上工半年可拿到3萬元獎勵金，勞動部原有的「青年就業旗艦計畫」也配合加碼，鼓勵企業針對新鮮人「先雇後訓」，並補助企業訓練費用，新人待遇越高，補助時間越長，若有意願的企業即日起可向勞動力發展署各分署提出申請。

勞動力發展署雲嘉南分署指出，原有的「青年就業旗艦計畫」已實行數年時間，補助企業新人訓練費，每月1.2萬元，原先以薪資為補助級距，3萬元以下3個月、3萬元以上6個月。

原計畫加碼後，從即日起申請期間為期1年，企業只要以先僱後訓方式，聘用15至29歲的青年，勞動部將補助企業每人每月1.2萬元的訓練費，月薪2.8萬元以下補助3個月，月薪2.8萬元、未滿3萬元者補助6個月；若月薪3萬元以上，補助時間可達9個月，每人可補10.8萬元。

台南晶英酒店參加青年就業旗艦計畫已3年，參加計畫以來留任率約7成，效果不錯，現在加碼補助更能節省企業教育成本，將會繼續申請；目前雲嘉南地區有212家企業申請青年就業旗艦計畫，釋出超過3200個職缺，勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，這次加碼補助適逢畢業季，希望企業可以多加申請，釋放計畫職缺，多給年青人就業機會。

(中時 )