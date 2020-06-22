台灣蘋果日報證實 資遣140人、裁員比率13％ 19:102020/06/22 中時電子報 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內湖蘋果日報總社。（陳信翰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣蘋果日報今（22）日下午證實，因廣告銳減，將分批資遣140名員工，裁員比率約為13%。 根據蘋果日報網站今（22）日下午發出新聞稿指出，這次裁員包括紙媒編輯部共65人，業務及行政部門約75人，將依照《勞基法》辦理資遣。 按《壹週刊》才於2月29日結束營運，《蘋果日報》也在3月5日曾經裁員，當時資遣10％～20％的員工，以編輯、業務部門為主，今又證實將資遣140名員工。 (中時電子報) #蘋果日報 也許您會感興趣 生活熱門新聞 周二變天這裡有雨！端午4天連假天氣揭曉 - 生活 屈臣氏今、明開賣「櫻花粉」等5色中衛口罩 各大通路一次看 - 生活 真能爽吹冷氣又省電！台電認證這3大神招 - 生活 睡覺前遙控器「這按鈕」一按 夏天冷氣開整晚省電12％ - 生活 早上起床一杯蜂蜜水錯了？營養師：這個時間喝最好 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。