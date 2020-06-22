台灣蘋果日報今（22）日下午證實，因廣告銳減，將分批資遣140名員工，裁員比率約為13%。

根據蘋果日報網站今（22）日下午發出新聞稿指出，這次裁員包括紙媒編輯部共65人，業務及行政部門約75人，將依照《勞基法》辦理資遣。

按《壹週刊》才於2月29日結束營運，《蘋果日報》也在3月5日曾經裁員，當時資遣10％～20％的員工，以編輯、業務部門為主，今又證實將資遣140名員工。

(中時電子報)