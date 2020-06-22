交接典禮由彰化縣長王惠美（右2）親自主持，在警政署副署長黃宗仁監交下，卸任局長方仰寧（左）將印信交接給新任局長許錫榮（右）。（彰化縣警局提供／謝瓊雲彰化傳真）

忙完大甲媽遶境，彰化縣警察局長方仰寧功成身退，將升任警政委員，彰化縣長王惠美22日下午親自主持交接典禮，在警政署副署長黃宗仁監交下，由方仰寧交接印信給新任局長許錫榮，兩人都是彰化子弟，許錫榮強調，會認真把彰化治安顧好。

方仰寧自2019年3月到任，1年3個月任期期間除破獲多起刑事案件及各項評比屢獲警政署評列績優單位外，也照顧身處執法最前線的警察同仁，首創設置因公涉訟輔助金專戶，紓解同仁因執行公務涉訟案件費用及賠償所需，截至目前捐款金額已達新臺幣660萬元。

王惠美對於方仰寧任內，對外維護民眾生命財產安全、對內作為同仁堅實後盾，功績卓越，讚譽有加，她致詞時也祝福方能高陞重要職務，並期許新任局長許錫榮返鄉就任後、發揮所長，繼續推動精進彰化縣警察局各項勤務、業務，與有關單位加強溝通協調，領導全體同仁共同努力，提升工作效率及工作成果。

許錫榮宣誓就職後自我期許，強調他將依照縣長王惠美指示，把彰化縣的治安、交通等工作認真做好；卸任的方仰寧則感謝王惠美在他15個月任職期間、充分授權，也感謝警局全體同仁協助與幫忙，期許彰化在新任局長許錫榮帶領下，繼續發光發熱。

許錫榮是彰化縣芳苑鄉人，中央警察大學46期畢業，歷任桃園市警局大溪、龜山、八德、中壢與桃園分局等分局長、基隆港務警察總隊長、雲林縣警局長、桃園市警局督察長及副局長等職務。

(中時 )